台股盤後－資金轉進傳產 最後一盤翻紅收小漲 量縮不到千億元

台股今 (22) 日在台積電、鴻海帶動下，最高漲到 10828 點，但電子股還是缺乏主流股，資金轉進傳產股，加上量縮讓市場上出現資金行情退燒的聲浪，午盤過後賣壓湧出，大盤一度翻黑，不過最後一盤，多頭力守年線，指數由黑翻紅，終場小漲 12 點，收在 10804.2 點，惟成交量不到千億元，僅有 973 億元，創今年正常交易日新低量。

台股八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.08%、食品股收平盤、塑化股漲 0.5%、紡織股漲 1.19%、機電股跌 0.11%、造紙股漲 1.5%、營建股跌 0.9%、金融股漲 0.36%。

電子股中，台積電挾 7 奈米製程優勢，有望取得蘋果 A13 處理器訂單，屆時將挹注 2019 年營運動能，帶動今天股價跳空開漲，最高一度落在 242.5 元，終場小漲 1 元、漲幅 0.41%，收在 242 元，攻克 5 日線、10 日線；鴻海也揮別近來表現平平的走勢，今早以 81.2 元開高走高，終場上漲 0.7 元、漲幅 0.86%，收在 81.7 元，收復 5 日線；股王大立光則漲勢暫歇，今天大跌 210 元，跌 4.47%，再度跌破 4500 元、以 4490 元作收。

而環球晶昨日強彈後，今天馬上又轉弱；國巨和華新科今天也分別跌 3.42%、2.65%，電子股還是缺乏主流部隊仍為單兵作戰。

資金持續流入傳產股，包括：中鋼、正隆、中石化、中纖都改寫波段新高，而買盤最積極的在於步入旺季的紡織股，包括遠東新、利勤、宏遠、東隆興的表現都不錯，南緯、大東更收漲停價，而同樣屬於運動休閒的豐泰、百和最近的表現也都表現不俗。

整體來說，分析師表示，本周下半周仍有：全球央行年會及 Fed 主席演說、美中雙方貿易戰聽證會等變數，造成市場觀望，成交量能降溫到不及千億元，創下今年不含周六補班的正常交易日成交新低量，若含周六補班，則創今年 3 月 31 日、近 5 個月以來新低。

在量縮格局之下，攻堅力道稍嫌不足，短期台股難脫震盪整理格局，預料仍然會在年線附近震盪；由於國際變數仍多，還是須謹慎面對系統性風險，現階段操作保守為宜，外資操作及成交量將是關注重點。