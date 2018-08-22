【異動股】農業板塊大幅拉升 新賽股份(600540-CN)漲近6%

臨近午盤，農業板塊盤中大幅拉升，截至發稿，新賽股份(600540-CN)漲5.87%報4.15元，登海種業(002041-CN)漲4.69%報6.47元，宏輝果蔬(603336-CN)漲3.58%報21.99元，新農開發(600359-CN)漲逾3%，中華立農(603970-CN)漲逾2%，蘇墾農發(601952-CN)、敦煌種業(600354-CN)、豐樂種業(000713-CN)紛紛跟漲。

根據統計局發佈全國夏糧產量數據，2018 年全國夏糧總產量13872萬噸，同比2017 年減產306 萬噸，下降2.2%，主要原因為冬小麥種植面積下降及天氣狀況導緻的單產和質量下滑。在託市收購標準提高及下遊優質糧需求旺盛情況下，優質糧短期内供需缺口將推動價格上漲。廣發證券認為，小麥價格預期下半年穩步走強，同時豬肉價格同比下跌幅度收窄，農產品對CPI 貢獻轉好，通脹預期加強的背景下，建議關註農業板塊投資機會。

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