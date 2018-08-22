【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，受惠於消費股季報強勁。道瓊斯指數上升 0.2% 至 25,822 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,863 點；納斯達克指數上升 0.5% 至 7,859 點。美聯儲將發布 8 月會議紀要，預計承諾未來繼續加息。

油價週二上升，紐約 10 月期油上升 0.6% 至每桶 65.84 美元。API 公布上週原油庫存減幅超預期。金價上升，因特朗普批評美聯儲加息後美元走低。紐約 12 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,200.0 美元。

香港和內地股市週二上升。教育股跑贏大市，民生教育（1569.HK）收購滇池學院權益， 股價急漲 34.5%。內房股造好，其中碧桂園（2007.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 72.5%，股價上漲 7.9%；華潤置地（1109.HK）中期核心股東應佔溢利同比增加 1.5 倍， 股價上升 4.4%；龍湖地產（960.HK）上半年股東應佔溢利按年上升 23.3% 且增派 50% 股息， 股價上升 5.2%。個股方面，美東汽車（1268.HK）上半年股東應佔溢利按年大增 46.0%， 股價大漲 28.6%；中國建築（3311.HK）中期股東應佔溢利同比增長 1.2% 符合預期，但股價下跌 7.3%。恒生指數上升 0.6% 至 27,753 點，國企指數上升 1.0% 至 10,738 點，香港股市成交金額增加 7.1% 至 1,003 億港元。上證綜合指數上升 1.3% 至 2,734 點，滬深兩市成交金額增加 5.6% 至人民幣 2,829 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 香港中華燃氣（3.HK）公布 2018 年上半年業績，營業額 192 億港元，同比上升 24.7%，因毛利率按年下跌、錄得其他虧損及應佔合資企業業績按年下滑，股東應佔溢利錄得 47.9 億港元，按年上升 7.1%。建議派發中期股息每股 12 港仙，與去年持平。

◇ 敏實（425.HK）公布 2018 年上半年營業額人民幣 59.9 億元，同比增加 13.8%，然而，由於投資收入、其他收入及利得按年減少人民幣 1.2 億元、及經營費用略高於毛利增幅，股東應佔溢利同比倒退 6.4% 至人民幣 9.9 億元。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 100 萬股，相當於現有股本 0.076%，累計未註銷股份為 0.865%。

◇ 美圖公司（1357.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 20.5 億元，同比下降 5.9%，毛利率按年大增 10.5 個百分點至 30.5% 及錄得其他收益淨額人民幣 1.6 億元（去年同期其他虧損人民幣 6,512 萬元）抵消營運開支大幅增長的影響，公司錄得股東應佔虧損人民幣 1.3 億元，與去年同期相若，非國際財務報告準則調整下股東應佔虧損人民幣 2.0 億元，同比擴大人民幣 1.7 億元。

◇ 平安保險（2318.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 5,874 億元，按年上升 16.7%（首季按年上升 18.2%），股東應佔溢利同比上升 33.8% 至人民幣 581 億元（首季同比上升 11.5%）；壽險及健康險業務新業務價值同比上升 0.2%（首季下跌 7.5%），平安產險保費收入同比增長 14.9%，綜合成本率 95.8%（較首季下跌 0.1 個百分點）。建議派發中期股息每股人民幣 0.62 元，同比增長 24.0%。

◇ 金山軟件（3888.HK）公布 2018 年上半年業績，收益人民幣 26.1 億元，同比增長 4.5%，毛利率同比下降 10.7 個百分點至 49.3%，股東應佔溢利同比下降 55.1% 至人民幣 2.2 億元（次季同比下跌 59.6%）。公司表示，遊戲業務方面新遊戲《劍俠 2》《劍網 3》（均已獲版號批准）將推遲至今年 10 月及明年第一季推出，而《仙劍 4》（未獲版號）預計於 11-12 月份推出；雲業務方面，虧損或略高於預期。公司預計第三季整體將錄得虧損，第四季收支平衡，全年或轉盈為虧。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)