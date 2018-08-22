新昌(00404-HK)向西九管理局呈爭議通知以維護公司利益

新昌集團(00404-HK)公布，澄清西九管理局上周五(17日)確實已向新昌營造發出通告，但由於寄送方式問題，該通告直至20日方獲該公司知悉。公司表示，正在評估不正當終止造成之潛在影響，且已向西九管理局呈送有關爭議通知書以維護公司利益。

該集團不同意終止主要合約所提出的理由與資不抵償有關。首先，現時沒有證據顯示新昌營造廠出現資不抵償的狀況。其次，就主要合約而言，該公司(新昌營造的母公司)的財務狀況與相關條款並沒有關聯。

該集團對西九管理局就此事宜及其行動的態度感到失望。集團與西九管理局經常討論如何進一步改善項目的推進。公司已向西九管理局提出各項建議，並一直在探討這些建議的可能性。然而，西九管理局在沒有事先通知集團的情況下單方面選擇向公眾發表意見，集團深感失望。

新昌集團於上周六(18日)曾發聲明指，沒有收到西九管理局提出終止M+博物館項目合約的正式通知，認為主要合約並非有效終止，形容西九管理局聲稱的終止合約，是不正確行為。管理局翌日即發聲明反駁，表示相關終止合約通知已派員送抵新昌指定地址，新昌亦確認收妥。

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