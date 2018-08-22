上石化(00338-HK)6個月多賺37%不派息

上海石油化工股份(00338-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利35.51259億元(人民幣.下同)，同比升36.66%。每股盈利0.328元。不派息。該集團營業額為521.615億元，比去年同期增加90.801億元，增幅為21.08%。

下半年，該集團計劃完成2#烯烴裂解爐低氮燃燒改造項目、2#延遲焦化裝置安全環保型密閉除焦、輸送及廢氣治理項目、熱電部3號、4號爐達標排放改造工程項目。計劃開工油品清潔化項目、2#延遲焦化裝置安全環保型密閉除焦、輸送及廢氣治理項目、第三回路220KV電源進線工程、年產1500噸PAN基碳纖維項目二階段等項目。集團計劃的資本開支可以由經營所得現金及銀行信貸融資撥付。

該集團預期下半年國內經濟將呈現溫和回落態勢。內地石化行業一系列新環保政策的出台，將使整個行業發展承受更多的成本和壓力；具有規模和技術優勢的大型民營煉化項目逐步進入投產期，市場競爭將更趨激烈。2018年下半年，全球貿易的不確定性將給經濟前景帶來風險，或拖累世界經濟增長，進而削弱石油需求。

石油供應方面，由於美國敦促各國減少伊朗原油進口、利比亞動亂和加拿大石油生產中斷短期難以恢覆等因素將給油價帶來支撐和提振，另外以沙特和俄羅斯為首的產油國開始逐漸增加石油產量、美國原油產量繼續增長等因素將抵消供應端的風險溢價，同時當前全球石油庫存已降至五年來平均水平之下，市場基本面形勢明顯改善，綜合預計下半年國際原油價格仍可望維持強勢。

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