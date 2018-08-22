紐約匯市—川普再轟Fed、達拉斯Fed總裁降低升息期待 美元續跌

週二（21 日）交易，川普再度批評 Fed 的政策，引起投資者擔心，美元兌主要貨幣持續走跌。

更糟的是，達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 認為，Fed 在升息 3 至 4 回後，就該暫停並「退後一步，評估經濟前景。」Fed 預計今年 9 月和 12 月升息，意味著明年最多剩下 2 次升息機會，而非先前市場參與者一直期待的 3 次。

ICE 美元指數下降 0.8% 至 95.178，已是連續第 5 個交易日下滑，根據 FactSet，這是自 2017 年 12 月以降首次出現這麼久的連續下降。

報導指出，川普在一場週末籌款活動批評 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell)，接著週一在《路透社》專訪時又批評 Fed 升息，並再次指控歐洲和中國操作貨幣。

Fed 主席由川普任命，先前川普就已表達對 Fed 緊縮貨幣政策和強勢美元的不滿。

Markets.com 的首席市場分析師 Neil Wilson 在一份報告中指出，如果川普一再批評 Fed，可能「對市場預期產生重大影響」，但也會讓他自己「效益遞減」。

「我認為就這一點，市場最後還是會回轉過來，美元還是會反彈上升，但這真的會讓市場擔心總統可能會發揮對 Fed 政策的影響力。」

本週稍晚，Fed 將在堪薩斯城舉行年度央行座談會，市場參與者聚焦週五早上鮑爾的演講。

今年迄今，歐元兌美元跌幅達 4.8%。歐元開年走勢強勁，但爾後因對 Fed 緊縮政策的期待落空而走跌。週二，歐元兌美元自前一日的 1.1484 美元上升至 1.1586 美元，登上一週半最高點。

美元兌人民幣今年迄今也約莫上漲 5%，週二美元兌在岸人民幣下跌 0.1% 至 6.8487 人民幣，但兌離岸人民幣上升 0.1% 至 6.8261 人民幣。

交易者密切關注英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 和歐盟主要談判者 Michel Barnier 之間的會議，雖然英國無協議脫歐的風險上升，但 Raab 週二推特指出，他「很有信心」可以達成協議。Barnier 則表示，雙方會自現在起「持續」談判，但他們已處於最後階段，且英國必須尊重歐元區。

英鎊兌美元自前一日的 1.2795 美元上升至 1.2897 美元。