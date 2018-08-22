21世紀教育(01598-HK)6個月只多賺3%不派息

21世紀教育(01598-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利2929.9萬元(人民幣.下同)，同比升2.76%。每股盈利3.23分。不派息。

毛利由截至2017年6月30日止六個月約4350萬元增加約13.8%至截至2018年6月30日止六個月約4950萬元，而毛利率由截至2017年6月30日止六個月約48.6%增長至截至2018年6月30日止六個月約48.7%，主要由於學生就讀人數上升。

於2018年8月10日，司法部發布了《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂意見稿)(送審稿)》，公開徵求意見，於2018年9月10日前提交，但未明確頒布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》的時間表。由於該集團的學校中，沒有實施義務教育的學校；根據河北省人民政府於2018年1月頒布的《河北省人民政府關於鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的實施意見》，集團的學校處於過渡期內，按現有管理辦法管理，尚未選擇登記為營利性或非營利性學校。2022年9月1日過渡期屆滿，且河北省相關主管部門就現有學校選擇登記為營利性或非營利性學校的法規及細則生效後，集團預計將所有學校登記為營利性學校，集團認為，倘若《實施條例》以目前《送審稿》的文本頒布並實施，預計不會影響公司的正常業務開展。

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