中國興業(00132-HK)6個月轉蝕747萬不派息

中國興業控股(00132-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔虧損746.9萬港元(2017年度盈利1227.2萬港元)，每股虧損0.44港仙。不派息。

業績報告中提到，集團主要賺取人民幣並承擔以人民幣計算的成本，在集團的業務營運中對收入與成本的匯率波動影響會相互衝減。不過，集團以香港為基地對國內全資附屬公司投放了大量往來借款，同時集團亦擁有大量人民幣貨幣資產，然而集團於去年底已向中岩泰科投入了7000萬美元註冊股本，建設產業園項目，由於中岩泰科尚未將7000萬元美元兌換為人民幣，由於註冊股本尚未兌換為人民幣，促使集團今年上半年仍錄得匯兌收益344.2港元。

該集團提到，在兌換前暫時會導致因人民幣升值或降值而帶來匯兌虧損或收益，預計人民幣兌港幣升值或貶值5%，則會影響本年度盈利遞減或增加約1461.7萬元；反之，將7000萬美元兌換為人民幣後，情況將會逆轉，人民幣升值或降值將會帶來匯兌收益或虧損，預計人民幣兌港幣升值或貶值5%，則會影響本年度盈利增加或遞減約1283.7萬港元。



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