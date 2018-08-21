奧栢中國(08148-HK)出售聯營公司

奧栢中國(08148-HK)公布，8月20日，該公司間接全資附屬公司三皇連同Fore Freedom B.V.與XXLnet B.V之其他兩名股東與作為買方的Fore Freedom Holdings B.V.訂立買賣協議，據此，Fore Freedom 購入Fore Freedom B.V.Fore Freedom B.V.74.5%股權及XXLnet B.V67%股權。三皇就三皇出售事項應收所得款項為3,433,456歐元(相等於約3083.2萬港元)。

公司間接持Fore Freedom B.V.與XXLnet B.V49%股權，預期該集團將確認三皇出售事項產生之虧損約367.8萬元，乃參考三皇代價3,433,456歐元(相等於約3083.2萬元)及該公司未經審核財務報表所呈報於2018年6月30日聯營公司權益之未經審核賬面值約3565.3萬元連同其匯兌儲備約114.3萬港元計算。該集團自三皇出售事項錄得之實際收益或虧損金額，須待公司核數師最終審核後方可作實。



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