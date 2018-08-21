力世紀(00860-HK)投資電動車充電解決方案及標準業務

力世紀(00860-HK)公布，於2018年8月20日，該公司的全資附屬公司GrandDestiny與賣方陳振雄訂立買賣協議，內容有關以總代價769,231美元進一步收購2,302,536股EV Power普通股。收購事項已於8月20日落實完成。

於完成後，GrandDestiny持有EV Power約6.95%普通股權。經計入Grand Destiny持有的81,700,524股EV Power優先股，其持有EVPower全部已發行股本合共約20.03 %權益(於配發協議項下所涉的所有EV Power優先股轉換後按全面攤薄基準計算)。於Grand Destiny根據配發協議認購EV Power優先股的第二次交割完成(預期不遲於2020年3月26日落實)後，並假定EV Power的股本自現時起至屆時為止並無任何其他變動，Grand Destiny將擁有EV Power全部已發行股本合共約30.44%權益(於配發協議項下所涉的所有EV Power優先股轉換後按全面攤薄基準計算)。

EV Power主要於香港及中國從事提供電動車充電解決方案及標準。

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