中銀參與財團304億競購泰邦生物 作價高達304.2億

有財團提出以全現金代價收購普華和順(01358-HK)的美國上市聯營公司中國泰邦生物製品(China Biologic Products)，涉及交易價值為39億美元(約304.2億港元)。

根據普華和順最新一份通告顯示，該公司持有泰邦約16.51%股權。

根據收購財團公告，財團成員包括David (Xiaoying) Gao、GL Capital Group、中銀投資(Bank of China Group Investment Limited)與CDH Investments。每股作價118美元，較泰邦8月16日收市價有30%溢價，較中信資本(CITIC Capital)在6月8日公布以每股110美元收購建議當天收市價相比，則有近40%溢價。

收購財團指出，高盛是其融資代理人及財務顧問。

此前，傳聞平安保險(02318-HK)考慮爭奪泰邦生物。暫時不確定今次提出競購財團成員沒有包括平保。

來源：信報

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