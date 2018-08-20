〈理財〉旅居海外國人 留意理財收益稅負差異

不少國人在海外機構任職或異鄉生活者，雖然未必取得該國國籍或永久居留權，但依該國稅法規定，可能已屬於該國的稅務居民，應依身分為對應方式報稅，富邦證券表示，若有國籍和稅務相關疑問，應向稅捐機構確認自身適用的課稅規定，因為是否為我國稅務居民，租稅義務大不同，避免日後收到補稅通知時一頭霧水。

根據台灣所得稅法上，對於境內居住之個人，指的有兩種，包括第一、境內無戶籍，但一課稅年度內在台居留合計滿 183 天者，包括在台居留滿 183 天的外籍人士，以及未設有戶籍的我國國民，或年度中累積居住天數滿 183 天，都算是稅法上的稅務居民或居民納稅人的概念。

第二、有戶籍且經常居住境內者，其中包括：居住合計≧31 天者、1≦居住天數＜31 天，但其生活及經濟重心也在境內者。

而生活及經濟重心在台灣境內的認定，採綜合認定，包括是否享有社會保險，如健保、勞保、國保等，以及其配偶或未成年子女是否居住在台灣，以及是否於境內經營事業、執行業務、受僱提供勞務，或有無擔任董監事、經理人等高級職務等項。

富邦證券表示，是否為台灣稅務居民，租稅義務大不同。以常見的理財收益來看，非稅務居民取得台灣公司發給的股利和利息時，給付單位已直接扣取稅款，稅務居民則應自行辦理結算申報。

若以海外所得來看，非稅務居民不用申報海外所得，稅務居民則超過一定的金額，應申報並計算是否應繳交最低稅負。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，絕大多數的國人都是稅務居民，僅少部分可能因各項原因改變設籍狀況，包括自行遷出戶籍，或出境後二年內皆未持我國護照入境，而被遷出戶籍，成為非居住者。

而外國人開戶時依是否取得居留證，分別開立境內帳戶以及 OBU 或 OSU 的帳戶，但居留情況依個案而定，有些會成為居住者，有些則為非居住者。

過去民眾常因不知道當年度戶籍狀況、居住天數會影響課稅身分，以致於只要有收到扣繳憑單和股利憑單，就以為「照舊」採結算申報；而外國人收到給付單位辦理已扣繳稅款後的扣繳憑單，也以為「不用」再辦理結算申報，每每發生應納稅額短少或溢繳稅款的情事，此特別容易發生在國內的利息所得及股利所得的報稅上，應多加留意。

陳秋蘭提醒，有許多旅居海外生活或工作的國人，一直刻意維持著戶籍和健保，身分上很可能屬於居住者，其在國外有高額金融資產及收入，於 CRS 後可能全都露；另外，金融商品從投資到所得產生要一段時間，即便投資前已瞭解課稅方式，但所得產生時的課稅身分可能會有變動，投資人應多留意。