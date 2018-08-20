慶豐富現增案擬籌資2.72億元 下半年訂單能見度高

窗簾及家紡製品慶豐富 (9935-TW)擬辦理現增案進行市場籌資，將發行 1600 萬股，今 (20) 日訂現增溢價以每股 17 元發行，可望籌資 2.72 億元，此現增案將在 8 月 27 日除權交易。展望下半年，隨著進入歐美旺季，因此訂單已達今年年底。

慶豐富將辦理 1.6 億元股本現增案，預計籌資 2.72 億元，主要用途在償還銀行借款、改善財務結構，主辦券商群益金鼎證 (6005-TW)；慶豐富此籌資案，預計將在 9 月中旬完成。

慶豐富第 2 季稅後純益 8519 萬元，季增 1.88 倍，年增 9.47%，每股純益 0.56 元；累計上半年稅後純益 1.15 億元，年增 47.82%，每股純益為 0.75 元。

慶豐富 7 月營收 3.94 億元，月減 11.84%，年增 14.84%，累計 1-7 月營收為 24.61 億元，年增 7.57%，下半年進入歐美市場需求旺季，訂單已達今年年底，

目前慶豐富也在擴充產能，產品結構 76% 為窗簾產品，其餘為供應美系連鎖量販店的紡織產品，在出貨窗簾產品中，目前以安全性能佳、市場接受度高的無拉繩窗簾類別占其中的 9 成。

法人指出，慶豐富下半年進入出貨旺季，營收將明顯優於上半年，預估今年下半年營收將較上半年成長 2 成，今年的營收將再刷新歷史營收新高紀錄。