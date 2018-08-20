騰訊(00700-HK)發威恒指揚 成交不足千億

「股王」騰訊(00700-HK)延續上周轉量之勢，股價高開後終飆逾4%，股價重越350元，加上中移動(00941-HK)與友邦(01299-HK)齊報「起」，帶領大市各上，恒生指數收市報27598.02點，升384.61點，升1.41%；恒生中國企業指數報10632.36點，升118.53點，升1.13%。成交937億元，不足千億。
騰訊股價近日「吐氣揚微」，收復完340後再破關，收報350.8元，升13.8元，升4.095%。成交3500萬股，涉資121.3億元，為今日最大成交個股，恒指升幅有三分之一是騰訊功勞。成交第二大為中國平安(02318-HK)，報69.35元，升0.946%。成交4010萬股，涉資27.74億元；工商銀行(01398-HK)升1.068%報5.68元。成交3.46億股，涉資19.60億元，成交第三位。而對指數有影響的中移動與友邦，分別升2.046%與1.897%。
永利澳門(01128-HK)公布宣派中期股息每股0.32元及特别股息每股0.43元，「息」誘不少股民，股價升8.919%報20.15元。CEC國際控股(00759-HK)創辦人、主席、董事總經理林偉駿已於8月18日在養和醫院逝世。林偉駿持有CEC70.89%股權，其股權會否易主立即被市場關注，這一憧憬侍其股價大升91.398%，收報0.89元。
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