【日盛投顧】年線能否收復為多頭反攻重要指標

◆盤勢分析

1. 週一台股開平震盪，最高點 10,730 點收復 5 日線（10,723 點）但未收復年線（10,781 點），最低點 10,663 點守穩在 08/16 低點 10,606 點之上，跌深股開始見到反彈，終場指數上漲 8.09 點，漲幅 0.08%，收在 10,699.05 點，成交金額為 1,135.08 億元，小於 5 日均量（1,315 億元）及 20 日均量（1,346 億元）。三大法人合計買超 21.13 億元：外資買超 37.72 億元、投信買超 1.13 億元、自營商賣超 17.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 08/16 低點 10,606 點至 07/06 低點 10,523 點，壓力為年線至半年線。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（21）接近超賣區，短線醞釀反彈。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、網通、被動元件、原物料、運輸相對強勢

1. 半導體：IC 設計相對強勢，指標有 8016 矽創、3227 原相、6202 盛群、2458 義隆電等，三星擴產時點延後，短多帶動 2344 華邦電、2408 南亞科。

2. 蘋概：機皇大戰，3008 大立光可望受惠，其餘可留意 2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂等。

3. 網通：5388 中磊跌深後投資價值逐漸浮現，2345 智邦享受雲端需求穩定成長。

4. 工業 4.0：6414 樺漢跌深後有機會反彈，另可留意 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等。

5. 被動元件：近期跌深，2327 國巨、2492 華新科等帶動同族群反彈。

6. 原物料：出貨旺季到，紡織 1476 儒鴻、1477 聚陽、4426 利勤、1447 力鵬等週一走勢整齊，塑化以 PCV1305 華夏、AN1314 中石化、SM1312 國喬等近期走勢相對穩健，造紙 1909 榮成營運重心移往大陸，鋼鐵 2221 大甲、2025 千興週一吸睛，2027 大成鋼、8415 大國鋼在貿易戰中相對受惠，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

7. 運輸：BDI 走勢堅挺，散裝 2612 中航、2606 裕民抗跌，貨櫃 2603 長榮震盪築底。