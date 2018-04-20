豐祥-KY今年營收成長上看20% 越南第五廠Q2量產

機車零組件大廠豐祥 - KY(5288) 去年獲利略減，每股盈餘 6.99 元，展望 2018 年，受惠新客戶於休閒車客戶拉貨增強，第一季營收小幅回升，第二季起越南第五廠開始導入量產，推升下半年營運動能明顯增加，法人估，全年營收年增率上看 15 至 20%。豐祥 - KY 2017 年營收 40.62 億元，毛利率 17.89%，營益率 12.19%，稅前盈餘 6.02 億元，稅後淨利 4.6 億元，年減 2.55%，EPS 為 6.99 元。



豐祥 - KY 3 月營收 3.75 億元，較上月增加 45.87%，年增 5.42%；累計第一季營收 10.11 億元，年增 0.68%。



豐祥 - KY 去年產品比重方面，摩托車占比 73.7%、休閒車 13.31%、醫療 12.31%、汽車 0.68%。



休閒車是豐祥未來 3 年成長動能，休閒車毛利率高、競爭者少、降價壓力較低，3 年之後豐祥配合豐田跟本田開發東協汽車市場，將持續提升技術層次，並加速自動化導入。



法人指出，預估今年休閒車輛的營收將成長 30% 至 40%，帶動 2018 年的營收至少有雙位數百分比的成長，加上新產品從第一季開始陸續出貨，單季營收開始轉為正成長，成長力道將隨著新產品出貨放大持續轉強。



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