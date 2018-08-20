404家'雙百企業'名單亮相 入圍A股成資金首選

8月17日，國務院國企改革領導小組辦公室召開國企改革“雙百行動”動員部署視頻會 ，國務院國企改革領導小組辦公室主任、國資委主任肖亞慶會上宣佈，國企改革“雙百行動”已經正式啓動。

本次會議亮點如下：一、國企改革全面落地。肖亞慶表示，組織開展“雙百行動”，不是要再搞一批單項試點，而是要以“1+N”政策體係為指導，以前期各個單項試點成果為支撐，全面拓展和應用改革政策和試點經驗，進而形成從“1+N”頂層設計到“十項改革試點”再到“雙百行動”梯次展開、縱深推進、全面落地的國企改革新局面。

二、重點支持商業類“雙百企業”改製上市。肖亞慶表示，切實促進“雙百企業”加快轉換經營機製，放大國有資本功能，提高國有資本配置和運行效率。要分層分類積極穩妥推進混合所有製改革，重點支持鼓勵主業處於充分競爭行業和領域的商業類“雙百企業”通過改製上市等方式發展混合所有製經濟。

三，擴大員工持股試點，將優選“雙百企業”。希望各地國資委、各中央企業集團公司指導“雙百企業”全面係統學習現行中長期激勵政策，綜合運用好國有控股上市公司股權激勵、國有科技型企業股權和分紅激勵、國有控股混合所有製企業員工持股等不同的激勵路徑及相關激勵工具，而不是“一窩蜂”的都去搞“員工持股”。當然，有關部門也正在結合前期試點情況，研究完善相關政策，下一步擴大員工持股試點範圍時將優先從“雙百企業”中選擇。

值得一提的是，8月10日，國務院國有企業改革領導小組辦公室已在“國企改革‘雙百行動’信息化工作平台”上公佈了“雙百企業”名單。 名單顯示，共有404家企業入選，包括224家中央企業及其子公司，以及180家地方國資企業。除了積極關註已經入選了“雙百計劃”名單的企業，招商證券也建議三條主線佈局下半年國企改革主題，包括央企試點混改以及部分地方混改;國有資本投資、運營公司改革;央企戰略重組。

來源：金證券

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