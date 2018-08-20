香港首7個月份商舖買賣登記錄1,130宗 按年微升1.7%

今年以來，商舖交投氣氛較為平穩，根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，首7個月商舖註冊買賣合共錄1,130宗，較去年同期1,111宗微升1.7%，涉資共約219.69億元，按年增加44.0%。隨著各項基建相繼落成，帶動各區街道人流，提升對民生等商舖的需求，預料利好下半年商舖交投氣氛。

發展商收購活動頻繁 帶動商舖交投

若按地區劃分，尖沙咀區錄得可觀增幅，今年以來共錄得65宗登記買賣，較去年增長109.7%; 油麻地區亦錄得92宗註冊賣買，按年增長87.6%; 土瓜灣今年以來錄得73宗登記，較去年增長69.8%。多區商舖錄得可觀升幅，部分為發展商收購所帶動，反映他們看好該區份的物業前景。

若按金額劃分，今年以來首7個月，300萬元或以下商舖共錄得379宗買賣登記，較去年同期下跌10.2%，而較受注目的逾億元成交方面，今年以來合共錄得27宗逾億元成交，較去年同期14宗增長92.9%，涉及金額約70.26億元，按年大幅增加145.15%。其中近期錄得多宗矚目商舖億元成交，包括尖沙咀漢口大廈地舖以1.8億元登記售出，以及九龍城炮仗街93號地舖亦以1.58億元易主。



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