【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中重啟貿易談判激勵道瓊指數隔夜大漲近 400 點，加權指數今日早盤在台積電、大立光及鴻海同步走高下收復 10700 點，不過市場不確定性依舊瀰漫，市場資金無追價意願，被動元件族群反彈僅曇花一現，收盤加權指數僅小漲 0.07%，外資於期現貨同步賣超合計 128 億。

《國際金融市場焦點分析》

受到美中重啟貿易協商激勵，今日早盤滬深兩市同步開高，但隨後便一路震盪下行，多方拉抬鋼鐵及煤炭板塊，嘗試激起市場人氣，不過在滬指再度失守 2700 點之後，市場信心已經潰散，午後天津自貿區概念崛起加入撐盤行列，但多方已難有作為，兩市皆超過千股下跌，行業板塊也幾乎全線下挫，收盤滬深及創業板三大指數均下跌超過 1%，且同步創下波段新低。

《國際商品市場焦點分析》

昨日中國商務部宣佈，中國商務部副部長應美國邀請，8 月下旬將赴美國進行經貿談判，使得市場對於貿易戰擔憂短期出現緩解，帶動昨日 WTI 原油及布侖特原油期貨同步呈現上漲；農產品市場方面，受到中美貿易傳出談判消息，市場期待中國將可能重新進口美國黃豆，使得後續美國黃豆供需出現緩解影響，推升昨日黃豆期貨上漲 3.22%。

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