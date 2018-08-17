【異動股】5G概念股持續走強 神宇股份(300563-CN)強勢漲停

今日早盤，5G概念股持續走強。截至發稿，神宇股份(300563-CN)強勢漲停報28.23元，四川九洲(000801-CN)漲停報4.98元，吳通控股(300292-CN)、飛榮達(300602-CN)漲逾4%，中際旭創(300308-CN)、新易盛(300502-CN)、光迅科技(002281-CN)、華星創業(300025-CN)等個股均拉升漲逾3%。

消息面上，日前，工業和信息化部、國家發展和改革委員會聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018年-2020年)》明確提出，到2020年，信息消費規模達到6萬億元，年均增長11%以上;信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達到15萬億元，併提出加快第五代移動通信(5G)標準研究、技術試驗，推進5G規模組網建設及應用示範工程;確保啓動5G商用等具體目標。

此外，北京聯通日前宣佈，首批4座5G基站已經建設完成，部分已經啓用，這標志著北京正式邁入5G時代。北京聯通網絡發展部副總經理楊鵬表示，2018年這些站點主要用於業務的驗證，功能性的演示，拉動產業夥伴進行相應產業的推動和引領。隨著終端的逐步成熟，明年5G網絡將會逐步走入普通用戶身邊。

據證券日報消息，截止目前，有56家公司披露了2018年中報業績預告，業績預喜公司達到28家，佔比五成。其中，三維通信、風華高科、德威新材、梅泰諾、南都電源、日海智能等6家公司均預計2018年中報淨利潤同比翻番。綜合來看，共有14家公司2018年中報淨利潤實現或有望實現同比翻番，顯示出較高的成長性。

除大單資金青睐外，早在二季度社保基金就已對相關概念股進行佈局。在已披露2018年中報的5G相關上市公司中，順絡電子、中新賽克、信維通信、中石科技等4家公司前十大流通股股東中均出現社保基金身影，這4隻個股均為社保基金新進增持的品種，合計增持資金為1.51億元，這些個股中報業績全部實現增長，後市反彈動力或更加充沛。

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