台股盤前—中美重啟談判 美股道瓊大漲近400點 被動蘋概成焦點

台股昨 (16) 日在股王大立光強勢填息、被動元件止跌反彈下，終場下跌 32.85 點，收在 10683.9 點。法人表示，市場跌勢有趨緩跡象，而中美貿易戰有望重啟談判，美股道瓊指數強漲近 400 點，有望帶動台股多頭攻勢，布局上，可留意被動元件和蘋概股。

中美兩國貿易爭議解決希望重燃，提供了股市重大利多，美國股市週四大幅上漲，道瓊創下自 4 月 10 日以來最大單日漲幅，指數收高 396.32 點或 1.58% 至 25558.73 點。

國家經濟委員會主管 Kudlow 向 CNBC 證實，中國與美國將於 8 月稍後，重新進行貿易談判，顯示全球兩個最大經濟體的貿易爭議可望獲得解決。

台股昨 (16) 日除自營商賣超 7.21 億元外，外資、投信均買超，三大法人合計買超 2.21 億元；台指期部分，外資增持多單，多單未平倉口數達 3.5 萬口，外資期現貨同步看多。不過融資餘額減少約 1.5 億元，總數 1758.88 億元，融券餘額較前 1 日增加 1 萬餘張，為 38 萬餘張。

市場近來高度關注的被動元件族群中，奇力新的晶片電阻供需依舊緊張，價格至年底前持續看漲，部分電感產品也調升報價中，整體被動元件市況正向，相關被動元件指標族群，今日有望再度成為盤面焦點。

此外，法說會進入最後一波高峰，台半、正新、華夏、國泰金等，將於 8 月底前陸續舉行法說，市場寄望法說會傳出好消息，為盤面反攻多頭再添柴火。

蘋果新機發表倒數，啟動拉貨潮，相關蘋概股如大立光、可成、和碩等將受惠，鴻海、臻鼎 - KY 及 GIS-KY 都有望成為盤面主流。

台新投顧副總黃文清表示，接下來台股應持續留意美中貿易戰後續、土耳其事件的影響，而籌碼面部分，若被動元件持續反彈，台股有望回穩向上；投資布局上，建議可持續留意被動元件、蘋概股等族群。