盤前財經大事搶先讀2018年8月17日

今日操盤前瞻

法說會：環球晶、台半、艾美特 - KY、捷敏 - KY

除權息：佳能、華晶科、崧騰、東林、耀億、材料 - KY、前鼎、工信、威健生技、中揚光、巨大、泰銘、邑錡

台灣第二季經濟成長率與國民生產毛額

澳洲央行主席發表半年度證詞

歐元區 7 月 CPI

加拿大 7 月 CPI

美國 8 月密歇根大學消費者信心指數

〈財報〉中短期令人失望：輝達受加密貨幣影響 熱潮不再

圖形處理器 GPU 製造商輝達 Nvidia (NVDA-US) 公司公布優於分析師預期的的財報。但因對未來預測下調，認為加密貨幣使用者對晶片的需求大幅下降，將限制銷售額的增長。閱讀全文...

基本工資調漲至 23100 元 調幅 5% 時薪調高至 150 元

基本工資審議委員會今 (16) 日召開第 33 次會議，經勞、資、學、政四方委員討論，將自明年 1 月 1 日起，每月基本工資由 22000 元調整至 23100 元，調升 1100 元，調幅 5%；每小時基本工資由 140 元調整為 150 元，調升 10 元，調幅 7.14%；全案將由勞動部陳報行政院核定。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉純網銀改由非金融業可主導 鯰魚效應才不會空笑夢

金管會期待純網銀能扛起「鯰魚」角色，為金融業掀起「鯰魚效應」，原本堅持由金融業主導，外界擔憂純網銀恐難以擺脫傳統銀行的舊思維，不過，今 (16) 日政策大轉彎，開放非金融業持股可達 60%，市場普遍認為，純網銀的運營有機會被活化，有助金融科技創新玩真的，不會淪為「空笑夢」，進而真正激發出金融產業的「鯰魚效應」。閱讀全文...

〈低價吃到飽再起〉499 教訓殷鑑不遠 電信商又啟動流血戰

信三雄 5 月間的 499 之亂吸引逾 200 萬民眾搶辦，不僅內傷各業者的營收及 ARPU，更衝擊智慧手機的銷售，好不容易 7 月稍有回溫，但是在衝刺用戶數的競爭壓力下，再度爆出更低價的流血戰，3 個月前的教訓還殷鑑不遠，這一波鎖定學生客層的搶客大戰，恐再持續衝擊營收及獲利，是否重演嬴了面子卻失裡子的窘境，引發關注。閱讀全文...

土耳其危機蔓延：可能的贏家與輸家

由數據來看，土耳其危機照說不應造成全球股匯如此動盪，但它依舊發生了。《CNBC》分析，在這次動盪中，多數市場都成為輸家，但也有贏家。閱讀全文...