職業年金入市又有新進展 超7000億資金或湧入A股

據中國證券報報道，備受關註的職業年金投資運作又有新進展，據消息人士稱，中央國家機關事業單位(下稱中央單位)職業年金託管人評選工作正在進行。中央國家機關養老保險管理中心和八個受託人一起牽頭，目前正在對中央單位職業年金的託管人進行招標，進程已經走了一半。

據其透露，針對託管人的標書已經下發，下一步將是託管人現場述標和評標工作。最快的話，本月中下旬就會組織託管人的相關評標工作。

職業年金進入A股之間規模有多大呢?有業内人士預測，存量方面，職業年金大概覆蓋4000餘萬人，平均每年繳費約1500億元左右，製度規定自2014年10月1日開始繳費。如明年上半年全部落地，初始運作資金累計近7000億元左右。雖然政策規定職業年金基金權益資產的投資上限是30%，但是按照企業年金基金過往投資經驗，預計投資管理人會將比例平均控製在15%左右，也就是說職業年金初始運作將有總計近千億元資金可投資於股市。另有業内人士測算更為保守，認為上述比例平均來看可能僅有10%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)