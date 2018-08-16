創科實業(00669-HK)：未來五年收入和毛利可實現持續增長

創科實業(00669-HK)公佈截止今年六月底之中期業績，錄得銷售額較去年同期增加19.1%至34.31億美元，其中電動工具為最大業務分部，佔公司總銷售額達86.3%，上半年該分部銷售額達30億美元，較去年同期增幅超兩成。公司稱這一增勢得益於持續推出新產品、擴大產品類別、穩定客戶關係以及增加分銷渠道等措施。

被問及中美貿易摩擦會否對公司業務造成不利影響，公司行政總裁Joseph Galli Jr表示，目前兩百億關稅的具體細節內容暫未落實，目前都在觀望中並無可預測未來會有什麼情況發生，但仍對公司業務十分有信心。貿易摩擦主要牽涉中美之間，雖中國業務板塊佔比正在減少，但仍認為中國市場有光明前景，且除中國市場外，公司仍在全球多個國家有業務網絡，並不擔心公司業務有重大不利影響。公司目前在美國有六個製造設施，歐洲及亞洲各兩個設施，地域上實現了多元化。Joseph Galli Jr續指，除中國外，亞洲市場目前主要在越南拓展，暫未有其他亞洲國家的發展計畫。

Joseph Galli Jr對公司未來業務發展十分有信心，稱未來五年內公司銷售額和毛利可實現持續增長，亦可保住市場領導地位，其中銷售可有強勁單位數增長。另外公司主席Horst Julius Pudwill稱公司未來會持續投資擴張，亦會有考慮收購其他公司之計畫。

公司今年上半年資本開支約8600萬美元，公司財務總監陳志聰指，預計今年全年資本開支會在2.4億至2.6億美金上下，其中經營性資本開支佔大約七成，主要用於生產、研發、廠房更新以及自動化等方面；另有三成至三成五將用在基礎設施建設開支方面，將興建研究中心及物流中心。

文：鄒舒惠

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