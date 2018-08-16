【豐銀投顧】中美貿易談判再起 市場風險暫歇？

◆盤勢分析

今天早上傳出中美即將再起貿易談判，聽起來好像有希望，也使得大家忘了土耳其的風險。然而中美貿易談判真的有可能在短期內達成共識嗎？其實筆者認為除非中國決定讓步 (不要說投降)，否則美國已經是鐵了心要對付中國。且也由於川普這一陣子以來不斷的對中國施壓，不但沒影響到美國經濟及其民調，其支持度還反而節節高升！川普眼見此方法有效，豈有不持續下去或是加碼的道理？這也就是為何我們認為在 11/6 美國期中大選之前，全球金融市場的動盪不會少的主要原因，也因此認為在 11/6 之後，新興市場將有機會走出一大波的走勢，美元也在到時候會有弱下來的機會。

那麼會有人問: 如果川普選舉失利，或是美國日後政黨輪替，會不會就因此改變了美國對中國的政策？其實美國這二十年來一直有一個辯論。簡單來說，就是過去美國社會如何看待中國，一直存在著很大的歧見。有許多人認為中國將會是美國未來的頭號對手，但也有另一派的學者主張，隨著中國經濟的發展，中國將會逐漸融入世界經貿體系中，未來可以成為美國的戰略夥伴，而不是戰略的挑戰。目前看來把中國當為戰略對手的這一派很顯然已經佔上風了，因此中美貿易戰真會談出個什麼所以然來嗎？除非中國全面接受美方的要求，否則筆者認為還沒那麼快。

就算如此，那全球股市就又沒機會了嗎？那也未必。中美貿易戰其實已經讓人習以為常了，短線上也不致於再玩出什麼新花樣。加上技術面上來看，成交量只在七月開始的這一波上漲的過程之中並沒有暴大量，所型成的頭部就不帶量，而 5 日線與月線目前也形成負乖離極為容易反彈，筆者預計到下週時這二線所型成的乖離將擴大至近期最大，再搭配量縮就可以形成止跌並回升的效果，請耐心等待。

豐銀投顧 李世新 分析師