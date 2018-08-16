歐股盤前─美中擬於8月下旬重啟貿易磋商 歐洲Stoxx 50期指上漲0.48%

美中雙方擬於 8 月下旬，進行新一輪貿易磋商；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.48%。

台北時間週四下午 2 點 38 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.48%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.22%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.40%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.31%。

歐洲產業消息方面，陶土製品商 Wienerberger 集團、啤酒商 Carlsberg、德國洗滌劑大廠 Henkel，以及 Aegon 資產管理公司，週四都將公布財報。

中國商務部週四上午透過官方微信帳號表示，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，應美方邀請，預計於 8 月下旬率團訪美，與美國財政部次長 David Malpass，進行貿易磋商。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，若 8 月下旬的磋商如期登場，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

另一方面，美國與土耳其之間的緊張情勢愈演愈烈，土耳其昨日宣布，將對美國進口商品加徵關稅，總額約 5.33 億美元。

土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 簽署的法令顯示，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。