人工智能科技 引領城市創新

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

還記得多年前一首王芷蕾的歌嗎？「台北的天空，有我年輕的笑容，還有我們休息和共享的角落」。這首歌唱出了對台北的愛，我們生長在這個城市，自然都希望這是一個進步且宜居的城市。

根據經濟學人智庫八月十四日公布的「二○一八世界宜居城市排行榜」，奧地利維也納奪得第一名，台北則排名第五十八，比去年第六十名還要進步兩名，還贏了第五十九名的南韓首爾。東京排名第七，但在全球創新城市的排行，東京則是贏得冠軍，超越英國倫敦和美國紐約。

公布排行榜的公司 2thinknow 經理 Christopher Hire 表示，東京在機器人和 3D 列印等尖端技術上的創新趨勢，是其能位居最具創新城市榜首的最重要因素。此外，日本最近推出臉部辨識技術，並投資汽車、醫院和金融服務等人工智慧的科技創新應用，準備在二○二○年東京奧運讓人耳目一新。

台北今年排名第六十，較去年進步十二名。大中華地區城市中排名最高的是香港第二十七名，僅次於香港的是第三十五名的上海。

科技創新發展，為何對一個城市如此重要？舉八月十三日發生大火的衛福部台北醫院附設護理之家為例，造成死傷慘重的悲劇，事後檢討，發現有延遲報案的情況發生，新北市長朱立倫要求全面性檢討，對於醫療或長照機構等，在發生重大火災或治安事件時，是否有立即、自動的通報系統？就跟科技息息相關，這就必須提到智慧城市了。

所謂智慧城市 (Smart City)，是指利用各種資訊科技或創新意念，整合城市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化城市管理和服務，以及改善市民生活素質。台北市政府也成立了「臺北智慧城市專案辦公室」，要共同打造智慧城市創新媒合的平台，凝聚產業與政府資源，以智慧方案解決市民需求。

對照金融機構、珠寶銀樓以及要員官邸等等的自動通報系統，醫院大火還要檢討自動通報系統，可見城市導入人工智慧還有很大的成長空間。排名是個檢視，知道自己還有哪些不足，知不足而後求進步。城市要真正智慧，要做的事情很多，每個細節都不能馬虎，期待政府能真正有智慧，做出有智慧的規劃，讓全民都智慧。

來源：《理財周刊》 938 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》