• 進化是宇宙中最強大的力量，應該相信進化，這是唯一永恒的法則。對於人類來說成長是認知的升級，第一次認知升級產生智人，第二次認知升級產生人工智能；通過認知升級不斷提高人類的自我進化能力。

• 一個事物的價值不能從其本身來確定，而在於其所處的新舊價值網絡關係中來確定。網絡思維關註的重心不是事物的本身，而是事物之間的關係，對關係的重視高於事物本身。所以在經營中，產品已成為載體，產品之後的服務是價值的主體。

• 企業的發展按照點，線，面，體逐步升級的：一是點，單個企業僅是一個點而已；二是線，從企業到供應鏈形成一條線；三是面，從供應鏈到平台形成一個面；四是體，從平台到生態係統組成一個體。生態係統應該建立在“雲”上，構建智能生態雲。

• 新的人類文明有兩大新特徵：第一現代科學技術，新科技引領新的文明，新文明將走向人工智能時代。第二自由市場經濟，市場在資源配置中起決定性作用，自由市場創造新的財富。現代科學技術+自由市場經濟成為新文明的兩大核心。

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