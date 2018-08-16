萬科給予海外子公司外匯套保更多授權 以規避匯市風險

路透上海8月16日 - 中國大型房企萬科(000002-CN)(02202-HK)周三晚公告稱，為規避外匯市場風險，防範匯率大幅波動帶來的不良影響，控制公司財務費用波動，降低萬科海外平台未來償債風險，決定對海外子公司就外匯風險敞口的套期保值給予更充足的授權。

公告顯示，萬科海外平台擬開展的主要外匯套期保值品種包括：遠期結/購匯（如遠期外匯契約DF或NDF）、貨幣掉期(如交叉貨幣互換合約CCS)、外匯期權等，套保品種期限盡可能與公司外匯風險敞口的期限相同或相近，套保規模上限不超過當時風險敞口的總額。

萬科指出，外匯套期保值以公司真實業務為基礎、以減少或規避風險為目的，原則上選擇產品清晰直觀、具有市場流動性的外匯套期保值產品。

公司強調，本次開展外匯衍生品套期保值，不是以投機為目的的外匯交易。

萬科已在香港設立了多個全資投融資平台，如萬科地產(香港)有限公司、萬科置業(香港)有限公司等，一方面參與境外投資並購及投資境內房地產項目，另一方面在境外籌集外幣資金為業務發展服務，投融資外幣幣種以美元、港幣為主。目前公司優先采取資產與負債幣種匹配方式自然對沖匯率風險，適時采用套保工具進行適當風險覆蓋。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)