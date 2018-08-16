【大行報告】騰訊(00700-HK)增長神話幻滅？ 大和降目標價

「股王」騰訊(00700-HK)次季手遊收入增速明顯放緩，按年只增長19%，次季純利178.67億元(人民幣.下同)，按年跌2%並低於市場預期，更是近13年首次倒退。

公司預言增加手遊收入措施需時數月才奏效，增長神話幻滅，業績公布前股價大跌3.6%，收報336元。若以52周最高位476.6元計，股價暴瀉三成，市值大幅蒸發13388億元。騰訊控股ADR收報323.81元，較港收市跌12.19元。騰訊控股跌破330關。有分析指，由於業績失色，短期股價或會再挫逾一成，恐穿300元。

大和證券發表研究報告，表示騰訊短期仍面對政策風險，因此將騰訊12個月目標價由490港元，大降18.36%，調低至只有400元，股份投資評級仍維持「買入」。

大和表示，騰訊第二季收入按年升30%，為3年來最低增長，亦較預期低7個百分點，主要由於遊戲業務受牌照監管政策不明朗拖累，2018年下半年相關業務前景預料仍不明朗。

大和對2019年騰訊每股盈利增長預測為升31.5%，較市場平均預期增速低5.6%，主要反映大和對騰訊遊戲業務前景的短期看法偏審慎。不過，大和認為騰訊的長期增長潛力仍維持正面，業務變現能力仍屬優秀。

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