金斯瑞生物科技(01548-HK)山東設基地產銷生物發酵產品

金斯瑞生物科技(01548-HK)公布，8月15日，其間接全資附屬公司香港百斯杰生物科技有限公司與山東商河經濟開發區管理委員會訂立協議及補充協議，內容有關在委員會管理的經濟開發區中投資生產及銷售生物發酵產品。

公布指，投資內容為百斯杰香港或由百斯杰香港將以現金及固定資產的形式投資總計2.2億元(人民幣.下同)，用於建設工廠、辦公大樓及其他配套設施，成立一家於中國的項目公司，作為集團的間接附屬公司，以生產及銷售生物發酵產品。該投資將分兩期作出，其中第一期及第二期的金額將分別為1.3億元及9000萬元。

百斯杰香港或百斯杰香港的附屬公司將透過招拍掛程序向委員會申請位於商河經濟開發區上南工業園的177畝工業地塊，該地塊可用作工業生產、研發、辦公設施及建設其他必須的配套設施。委員會須於7月30日之前轉讓項目土地。

項目土地將用作建設工廠、辦公大樓及其他配套設施，以生產及銷售生物發酵產品。該等建立將分為兩期，將於第一期及第二期建設的工廠、辦公大樓及配套設施總面積分別約為88,044平方米及53,626.80平方米。

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