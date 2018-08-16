中概股齊挫一起進入技術熊市 騰訊ADR較港低7%

在美國上市的中國概念股周三股價集體插水，普遍進入技術性態市。其中，半新股拼多多一度跌破上市價，聚美優品創下上市紀錄新低，而「股王」騰訊(00700-hk) ADR低位折合312.43港元，較香港收市低7.01%。

截至本港凌晨零時17分，騰訊ADR報41.43美元，跌6.27%，初段曾低見39.80美元，跌幅達9.95%，以每美元兌7.85港元滙率計算，騰訊ADR股價低位折合312.43港元，較香港收市價336港元，低23.57港元或7.01%。

聚美優品ADR報1.52美元，下滑5.59%，低位曾見1.44美元，創紀錄新低。

B站急挫8.40%，報9.77美元，即市低位曾見9.09美元，跌幅達14.72%。

拼多多暫時報17.68美元，回落6.97%，兼跌破上市價19美元；阿里巴巴則下挫2.98%，報167.37美元，即市低位見165.39美元；百度回吐2.00%。

京東、愛奇藝、新浪、微博、B站、虎牙、歡聚時代、58同城、陌陌、搜狐、搜狗在內的多隻股份，都集體深陷技術性熊市。阿里巴巴、百度和網易技術上也進入熊市。

來源：信報

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