創興銀行(01111-HK)引入廣州地鐵為策略股東

創興銀行(01111-HK)宣佈，引入策略股東廣州地鐵，向對方配售7012.6萬股新股，佔擴大股本9.7%，認購價每股14.26港元，較8月13日收市價輕微折讓約3%。另外創興銀行又宣佈供股計劃，2供1，供股價也是每股14.26港元，大股東越秀企業已承諾按比例供股。兩者合共集資淨金額61.1億港元，為集團強化資本，支持集團業務發展，核心資本比率因而提升3個百分點。供股股東將享有中期息分派。

集團主席張招興8月14日於業績發佈會上表示，未來仍會考慮透過引入其他策略股東，支持集團業務不斷擴張。創興將會聚焦大灣區跨境特色商業銀行方向發展，並正申請在上海開設新分行。

創興銀行公佈2018年中期業績，受惠於淨利息收入、費用佣金收入及投資收益顯著增長，期內股東應佔利潤8.54億港元，同比增長66.9%；每股中期息0.17港元，升13.3%；每股盈利1.19港元，升77.6%。

期內集團來自淨利息收入同比增長22.1%至13.6億港元；而來自淨費用和佣金收入增長53.7%至2.26億港元；來自投資收益大增5.21倍至1.08億港元。另外，期內金融資產減值顯著減少81.7%至0.4億港元；而減值撥備前的營業溢利為10.45億港元，同比增長49.7%。

創興銀行的股東權益回報率為10.1%；淨息差為1.72%，同比升了18個基點；不退貸款率只有0.58%。

近年創興銀行於內地業務保持快速發展。集團副主席兼行政總裁宗建新介紹，現時內地資產總值200億元，較2017年翻了番，內地貸款佔整體貸款15%，淨利潤則佔10%，內地淨息差更高達2.25%，拉過了集團整體水平。

文：周燕芬

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