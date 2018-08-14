蘇港同行，打造“新金融中心”戰略，助力蘇企國際化發展

為了幫助優質蘇商企業赴港上市,由南京市江北新區管委會、香港貿易發展局、香港江蘇社團總會聯合主辦，華澤雲媒、江蘇股權交易中心、財華社集團有限公司聯合承辦的“2018 蘇港同行”——蘇港經濟金融合作推進會於8月13日在南京召開。

南京市委副書記、市長、市江北新區管委會主任藍紹敏出席了本次推進會並致辭，央行貨幣政策委員會委員、清華大學經管學院院長白重恩發表了題為《當下中國經濟的機遇與挑戰》的主旨演講。江蘇省各市金融辦主要負責人，江北新區管委會相關部局、平台主要負責人，南京市各金融機構主要負責人、省市青聯委員、省市青商會員以及擬上市新經濟企業負責人等出席了本次推進會。

作為南京江北新區打造“新金融中心”戰略中的重要抓手和關鍵舉措，本次推進會宣告了蘇港產融合作綠色通道的正式開通，意欲優化資源配置，發揮比較優勢，打造“新金融中心”戰略，助力蘇港產融合作，為創新創業環境和蘇企國際化發展提供條件。

蘇港同行，各盡所能，發揮所長

江蘇跨江濱海，人文開闊，氣候兼具南北方特徵，自古以來就是商家必爭之地，綜合經濟實力在全國一直處於前列。2018年上半年，江蘇省完成GDP總量4.486萬億元，GDP增速7%。2018年上半年，江蘇省居民人均可支配收入19885元。

近年來，在新經濟、新金融發展模式驅動下，江蘇經濟發展再掀高潮。

截至5月底，在江蘇省金融辦登記備案的江蘇擬上市企業約3760家，其中包括許多生物科技、人工智慧、資訊技術、新材料、新技術等新經濟企業。經瞭解，江北新區要打造“兩城一中心”：即晶片之城、基因之城和新金融中心。而在“新金融中心”的打造上，江北新區的發展目標是打造功能完備、主體多元、運行高效、風險可控的金融支持創新驅動改革服務體系，促進資本與科技有效對接，形成以金融支撐新區科技創新、科技企業做強做大、科技產業升級轉型的良好格局，努力將江北新區建設成為揚子江城市群、長江三角洲、長江經濟帶等地區的區域性金融管理中心、金融機構中心、資金結算中心、金融交易中心、金融後台服務中心。

未來，江北新區新金融中心的發展重點包括三大領域：一是以產業經濟為基礎、以科技金融為特色、以人力資源為杠杆、以生態智慧活力為目標，全面聚焦新區積體電路、生命健康兩大產業，加快推進產業、科技、金融的融合發展，全面打造產融結合新高地；二是以工行資管中心為龍頭，立足資管、基金、銀行、保險四大領域，重點佈局創新投資、融資、保險三大核心產業，打造大資管生態圈和新金融全產業鏈。三是以大數據、區塊鏈、雲計算、人工智慧等金融科技研發應用為核心，引導金融資源助力晶片之城和金融之城的打造，助力產業發展、服務民生需求，構建南京江北新區產城、民生全面融合的新金融體系。

但如何幫助解決企業發展需要的資金是當下江蘇省面臨的一個主要問題。鑒於A股排隊週期過長，且有股本、利潤標準、股權、募資要求等諸多限制，香港資本市場的融資魅力顯露無遺。

與A股市場相比，香港資本市場無疑更適合新經濟公司，除了地理和人文優勢，制度上得天獨厚，特別是在港交所新修訂上市規則後，新經濟公司融資可以說如魚得水，比如小米、平安好醫生、歌禮制藥等紛紛將上市地選為香港。

2017年年底，港交所啟動成立以來最大規模改革，允許尚未盈利或錄得收入的生物科技公司，以及不同投票權架構的新興及創新產業公司這兩類公司，在作出額外披露和制定保障措施後，可以在港交所主板上市。

這對於江蘇省眾多新型企業而言，無疑打開了一扇融資的大門，它將有效解決資金“饑渴”的難題。此次蘇港同行活動，邀請兩地金融、四大會計師事務所、投行、券商、律所等知名企業代表開展對話，為新經濟企業赴港上市提供有利支持。

除此之外，通過股權投資模式，幫助企業獲取新金融支持，也是此次蘇港同行的一大工作重點。

股權融資，解決新經濟企業融資需求

股權融資是一種較為便捷和可行的獲取資金的方式，具有快速、資金可永久使用、不需歸還等特點。隨著市場體系和監管制度的完善，江蘇省為企業搭建的股權融資平台日趨成熟，吸引越來越多的基金關注蘇企創業。截至去年底，江北新區已引進盈科資本、華泰證券產業基金、紅土智能創投基金等70餘支基金落戶，認繳規模達近千億元，均投向了新區主導產業園區和重點企業。

據悉，本次推進會上簽訂了多個戰略合作協議。杉杉創投與江北新區財政局、省青聯聯合設立了蘇港專項青創產融基金，蘇民投也與江北新區簽約合作。另外，蘇港菁英智庫也在會上宣告成立。

放眼未來，通過“蘇港”兩地的深層次交流與合作，將有利於發揮兩地開放型經濟發展和國際化發展的比較優勢，有效解決江蘇企業的資金需求。與此同時，也會進一步助力香港的金融繁榮。

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