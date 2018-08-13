• 工業互聯網已成為製造業轉型升級的大平台，工業互聯網的本質是“雲智造”，核心在於賦能。建設工業互聯網不在於技術，而在於理念，要確立理念：一是用戶信任第一，以用戶為中心；二是打通最後一公里，實現全面互聯互通；三是實現兩個一切，一切業務數據化，一切數據業務化。

• 企業對人才的需求發生新的變化，前幾年企業最缺的人才是營銷人才，市場營銷專業就業率最高。近年來企業最缺的人才是科技人才，理工科專業就業率最好，特别是IT人才需求更強。人才需求的這一變化，說明企業發展的重心已經從市場轉向研發，科技是第一生產力。

• 自然界從無機體到有機體是質的進化，無機物體對環境沒有什麽要求，而有機生命對環境有明顯的適應要求。生物特别是人類要求有良好的生長環境，人最寶貴的是想象力和創造力，對環境最核心的要求是自由，這是自然界不斷進化的基本規律。

• 科技研發和商業模式的關係是相輔相成的，不能將兩者對立起來，用一個來否定另一個，應該是相互結合好。科技研發主要提升產品和服務的質量與水平，商業模式主要解決為客戶創造最好的價值，兩者密切結合是企業發展的必由之路。

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