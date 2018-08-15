【IPO追蹤】恒達科技(01725-HK)暗盤收跌10.3%

內地電子製造服務(EMS)供應商恒達科技控股(01725-HK)明天於主板掛牌。

據輝立交易平台顯示，該股暗盤開報1.93元，較上市價1.75元，高逾10%，即為盤中最高位，其後股價回落，低見1.51元；收報1.57元，較上市價低10.3%，成交990萬股，涉1,590萬元。不計手續費，每手5,000股，帳面蝕900元。

恒達科技控股今早公布公開招股結果，該公司就合共31.55億股公開發售股份接獲合共19,726份有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的750萬股公開發售股份總數的約420.73倍。由於公開發售出現非常顯著超額認購，3000萬股發售股份由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售股份的

最終數目為3750萬股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。有13,619份認購一手(5000股)，中籤率為10%。發售價已釐定為每股發售股份1.75元，為每股招股價介乎1.7元至2元的接近下限。股份8月16日掛牌上市。保薦人為德健融資，安排行尙有智華證券、樹熊證券、黃河證券。

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