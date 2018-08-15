【IPO追蹤】杭州啟明醫療傳明年來港上市籌3億至5億美元

《彭博通訊社》引述消息人士報道，杭州啟明醫療器械有限公司正計劃最快明年來港上市，有望集資約3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

今年5月，德弘資本與杭州啟明醫療器械簽訂了股權投資協議。按照協議，德弘資本對啟明醫療進行股權投資，此次投資資金將主要用於啟明醫療銷售網絡的建立和國內外核心技術的併購，從而把握中國結構性心臟器械領域的高速發展所帶來的寶貴機遇。

啟明醫療成立於2009年，位於杭州國家高新技術產業開發區(濱江)，是一家致力於心髒瓣膜疾病微創治療領域的醫療器械企業，擁有多項專利，主要覆蓋國家和地區包括中國，美國，歐洲，日本，加拿大，俄羅斯，印度，巴西等。

致力於心臟瓣膜疾病微創治療的開發和產業化。啟明醫療是一家專業提供結構性心臟病高值醫療器械產品的公司，公司研發的第一代經皮介入人工心臟瓣膜系統(TAVR)產品Venus A，已於2017年4月獲得國家食品藥品監督管理總局(CFDA)批準上市，是中國第一個獲得CFDA批準上市的TAVR產品。目前Venus A已進入國內多家頂級的心血管醫院，並受到國內最頂尖的心血管專家的高度認可與支持。

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