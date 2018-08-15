金價上漲 因美元從高位回落

路透紐約/倫敦8月14日 - 金價周二從接近18個月低位回升，黃金期貨重新回到1,200美元關鍵水準之上，因美元走軟，一些分析師稱黃金可能下跌過度。

美元指數小跌，因土耳其里拉重新站穩腳跟，緩解了給全球市場造成幹擾的憂慮。

但土耳其金融動蕩帶動的避險買盤仍扶助金價離開低位，RJO Futures高級商品策略師Josh Graves稱。

1841 GMT，現貨金升0.04%，報每盎司1,193.71美元， 上日觸及2017年1月30日以來最低的1,191.35美元。

美國12月期金收高1.80美元，或0.2%，報每盎司1,200.70美元。

「許多投資者非常失望，因他們認為黃金在貿易沖突和土耳其及新興市場動蕩時是避險資產，但事與願違，」荷蘭銀行商品策略師Georgette Boelle稱。

事實上，投資者選擇美債作為最終的避險資產，這意味著他們不得不買入美元。

技術上看，黃金的下一個支撐位在2017年1月低位1,180美元，ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa稱。他補充道，缺少反彈表明主要趨勢仍看跌。

現貨鉑金漲0.3%，報每盎司800.50美元，周一急挫3.6%，至三周低位791.50美元。

銀價從上日觸及的逾13個月低位14.94美元回升，漲0.7%，報15.05美元。

鈀金漲0.6%，報每盎司895.50美元。

路透紐約/倫敦8月14日 - 金價周二從接近18個月低位回升，黃金期貨重新回到1,200美元關鍵水準之上，因美元走軟，一些分析師稱黃金可能下跌過度。

美元指數小跌，因土耳其裏拉重新站穩腳跟，緩解了給全球市場造成幹擾的憂慮。

但土耳其金融動蕩帶動的避險買盤仍扶助金價離開低位，RJO Futures高級商品策略師Josh Graves稱。

1841 GMT，現貨金升0.04%，報每盎司1,193.71美元， 上日觸及2017年1月30日以來最低的1,191.35美元。

美國12月期金收高1.80美元，或0.2%，報每盎司1,200.70美元。

「許多投資者非常失望，因他們認為黃金在貿易沖突和土耳其及新興市場動蕩時是避險資產，但事與願違，」荷蘭銀行商品策略師Georgette Boelle稱。

事實上，投資者選擇美債作為最終的避險資產，這意味著他們不得不買入美元。

技術上看，黃金的下一個支撐位在2017年1月低位1,180美元，ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa稱。他補充道，缺少反彈表明主要趨勢仍看跌。

現貨鉑金漲0.3%，報每盎司800.50美元，周一急挫3.6%，至三周低位791.50美元。

銀價從上日觸及的逾13個月低位14.94美元回升，漲0.7%，報15.05美元。

鈀金漲0.6%，報每盎司895.50美元。

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