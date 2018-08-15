滬深兩市震蕩走低創指大跌1.83% 人民幣貶值概念逆市拉升

8月15日早盤，滬深三大股指開盤漲跌不一，隨後震蕩下挫，創業板指尤其弱勢，收盤前的快速走低，使得跌幅不斷擴大。截至午間收盤，滬指收報2744.47點，跌1.31%，成交638億;深成指收報8641.49點，跌1.63%，成交額899億;創業板早盤收報1490.71點，跌1.83%，成交額276億。

從盤面上看，行業板塊幾乎全線受挫，兩市僅天津自貿區、基建板塊微幅上漲，國企改革概念活躍，人民幣貶值概念股逆市拉升，南紡股份漲停;水泥、啤酒、白酒、鋼鐵、家電、醫藥、食品飲料等消費板塊跌幅居前。

截止11:31分，滬股通淨流出3.31億，深股通淨流出3.21億。

山西證券認為，市場仍將在政策託底和經濟承壓的矛盾中震蕩反復。同時，也提醒投資者密切註意土耳其危機和中美貿易摩擦帶來的不確定性風險，短期規避“一帶一路”和銀行股概念。建議投資者關註創藍籌併加強其配置力度。建議關註智能穿戴、增強現實、智能網聯汽車、雲計算、大數據、企業及個人徵信等，以及同為鄉村振興戰略下的農村光纖、4G網絡深度覆蓋主題。另持續推薦積極財政政策下的地域性基建投資主題(建築、建材、鋼鐵、機械等)。

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