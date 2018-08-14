閱文(00772-HK)斥177億收購新麗傳媒 擴影視產業布局

騰訊(00700-HK)旗下網絡文學平台閱文集團(00772-HK)昨天公布中期業績的同時，亦宣布收購騰訊有份投資的新麗傳媒全部股權，總代價為155億元(人民幣.下同)(約177.1億港元)。

閱文將以現金及發行股份支付代價，其中約51.05億元以現金支付，餘下約103.95億元分別向騰訊、新麗傳媒大股東曹華益和曲雅倩及管理層，按每股80港元作價發行閱文股份支付，最終發行股數將不多於閱文擴大後股本14.52%，較昨天收市價67港元溢價達19.4%；閱文股價昨挫0.9%。

騰訊本為新麗傳媒股東之一，由於閱文悉數以配發新股向騰訊支付約52.9億元代價，故收購完成後，騰訊持有閱文的股份佔比將由57.62%增至58.74%；而新麗傳媒管理層，包括曹華益、曲雅倩兩名大股東，最多將可持有約3.69%閱文股份，並於2020年3月底前禁止出售股份。

此外，曹華益、曲雅倩等管理層收取作價中，50%受獲利計酬機制規限，新麗今年盈利須達5億元，且今後3年總計達21億元，才能收取全數款項和股份，公司去年盈利約3.77億元。

新麗傳媒為內地電視劇及電影製作發行商，過去3年曾播出10部電視劇、1部網絡劇及參與9部電影製作，包括《我的前半生》、《女醫明妃傳》、《白鹿原》、《悟空傳》及《情聖》等。故閱文已與新麗傳媒訂立多項知識產權授權合約，以及向騰訊授出劇集及電影等作品播映權，騰訊將向其支付版權費。

閱文相信，收購有利釋放該集團文學內容的潛在價值，並擴大公司產品種類，再推展到旗下知識產權變現能力。

閱文昨天公布的上半年業績表現亮麗，期內純利5.06億元，按年大增1.39倍；每股盈利0.58億元，不派中期息；期內收入22.83億元，增18.6%；毛利率52.4%，升2.4個百分點，經營盈利5.67億元，多1.42倍。

按業務劃分，期內在線閱讀收入18.51億元，按年升13.29%；版權運營收益3.17億元，急飆1.04倍。期內每月平均月活躍用戶2.14億戶，升11.3%；每月平均月付費用戶1070萬，跌7%，付費比率下跌1個百分點至5%，每名付費用戶平均每月收入為24.4元。

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