央行：2017年普惠金融穩步發展 小微企業貸款同比增長9.79%

央行8月13日發佈2017年中國普惠金融指標分析報告，從2017年填報結果看，中國普惠金融穩步發展，金融服務可得性、使用情況、質量進一步改善，傳統金融產品和服務已廣泛普及，信息技術發展正深刻改變著普惠金融的發展方式。

數據顯示，截至2017 年末，普惠領域小微企業貸款餘額67738.95 億元，同比增長9.79%;佔人民幣各項貸款餘額5.64%，佔比較上年末低0.15 個百分點。

截至2017 年末，創業擔保貸款餘額868.39 億元，同比下降4.49%;佔人民幣各項貸款餘額0.07%，佔比較上年末低0.02個百分點。

截至2017 年末，助學貸款餘額929.21 億元，同比增長13.96%;佔人民幣各項貸款餘額0.08%，佔比與上年末基本持平。

截至2017 年末，農戶生產經營貸款餘額46986.5 億元，同比增長6.51%;佔人民幣各項貸款餘額3.91%，佔比比上年末低0.23 個百分點。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)