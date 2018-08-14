金山軟件(03888-HK)：營運溢利於今年上半年面臨壓力

金山軟件(03888-HK)公布，該集團之營運溢利於2018年上半年面臨壓力，預計網絡遊戲業務能夠在下半年回轉。該公司進一步預期其表現將於首次推出其新手遊《雲裳羽衣》及《劍網3》後於2018年下半年得到改善。

於過去數年快速增長後，中國網絡遊戲市場(包括手遊市場)於2018年之增長相對顯得滯緩。過去數月，現有流量顯得越來越集中於多款重磅熱門遊戲。其他娛樂形式(如短視頻應用程式)顯得亦已吸引若干非核心及新網絡遊戲用戶，其進一步加大網絡遊戲市場增長的壓力。在該公司對中國網絡遊戲市場一直保持樂觀的同時，該公司目前正面臨手遊市場日益激烈的競爭。在此背景下，於2018年6月27日正式發佈的《雲裳羽衣》，其被騰訊評級為最高的「六星」，但迄今尚未達到預期的表現。

為應對手遊行業的挑戰，該公司需於制定其主要遊戲產品(如《劍網3》，該公司的旗艦遊戲)的部署計劃時具有戰略性及系統性。當前預期《劍網3》的商業發佈時間將為2019年初。該公司預計其雲業務的收益將於2018年餘下時間持續保持穩定增長，由於推廣內容分發網路(CDN)持續的競爭，雲業務的利潤率與往年同期相比將預期輕微上升。就該公司辦公軟件及其他業務而言，預計於2018年繼續穩定增長。

考慮到《劍網3》的預估商業發佈時間、《雲裳羽衣》達到預期的表現需額外時間、CDN推廣愈發激烈的競爭及在辦公軟件業務研發上的投入，故預計本年度下半年之經營業績將繼續面臨壓力且該司或會於截至2018年9月30日止三個月，甚至於2018年財政年度錄得虧損。展望2019年，隨著《劍網3》的首次推出、雲業務及辦公軟件及服務以及其他業務的持續穩定發展，該公司期待於2019年整體表現將有所改善。

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