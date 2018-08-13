【異動股】軍工板塊表現活躍 長城軍工(601606-CN)漲停

今日，軍工板塊表現活躍。截至午後發稿，長城軍工(601606-CN)漲停報7.73元，金靈通(300091-CN)漲8%報10.8元，猛獅科技(002684-CN)漲6.3%報7.43元，*ST船舶(600150-CN)漲4.25%報11.05元，川大智勝(002253-CN)漲4.39%報14.99元，奧普光電(002338-CN)漲3.2%報13.85元，四創電子(600990-CN)、江龍船艇(300589-CN)等股均有拉升。

分析人士表示，近兩年來，軍工板塊的表現一直弱於大盤，在行業板塊中，以漲跌幅來看，軍工板塊一直處於偏後水平。當前估值仍處於歷史底部附近的軍工板塊，相較其他板塊而言，顯然未被市場所重視。因而每當其蓄勢發力之際都引來了投資者對板塊後市的遐想。軍工板塊受益於軍改落地，以及軍民融合、軍品定價機製改革等相關政策推動。而業績兌現、估值不斷趨向合理有望令軍工股重獲資金青睐。

針對板塊後市，東吳證券指出，相較之下，軍工板塊具有一定的逆週期屬性，軍工同樣也是製造業中少數基本面確定向好的行業之一。此前軍工板塊的逆勢上漲以及資金淨流入，反映了市場對軍工板塊配置價值的認可，同時資金偏好主流軍工國企標的。基於行業基本面的顯著改善以及當前市場環境中的配置價值，看好2018年板塊的整體行情。

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