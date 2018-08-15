台股盤中─股王棄息賣壓出籠 電子三雄走勢疲軟 跌逾百點摜破年線

台股今 (15) 日開盤小漲 3 點，以 10827 點開出後，在大立光棄息賣壓出籠、台積電和鴻海股價走勢同步疲軟，指數大跌逾百點，最低點落在 10693 點，摜破年線。分析師表示，貿易戰升溫使市場態度偏於保守，加上股王棄息賣壓湧現，短期指數將於 10600 至 10900 點上下震盪盤整。

電子三雄今日同步走弱，大立光將於明日除息，氣息賣壓湧現，今日早盤以 4600 點開低後走低，最低一度跌至 4400 元，失守 4500 元大關，跌幅逾 4.5%；台積電則以 243.5 元後走低，目前最低落在 241.5 元，跌幅逾 1%；鴻海則以 81 元開低走低，跌幅近 1%。

被動元件族群部分，同樣一片綠油油，龍頭股國巨以 621 元開低後走低，目前最低價落在 605 元，跌幅近 4%；另華新科則跌逾 3%，奇力新跌近 3%，禾伸堂跌逾 2%，信昌電跌近 5%，華容跌逾 4%，而大毅唯獨上漲近 2%。

金融股方面，除玉山金、國票金呈現上漲外，其餘普遍走弱，其中日盛金跌逾 1%，另第一金、新光金、永豐金、台新金、兆豐金、元大金、開發金、國泰金、富邦金和華南金等均走跌。

分析師表示，年線目前還在向上，應相對具有支撐性，不過，接下來仍需進一步觀察國際情勢變化，估計短期指數難以擺脫弱勢格局，而今日在大立光棄息賣壓出籠下，台股跌逾百點摜破年線，若再出現一根長黑 k 棒，台股恐面臨年線下彎，將對多方不利。