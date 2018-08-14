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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大台灣50正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     味王     元大台灣50正2   
嘉裕     群益臺灣加權反1 元大台商50          本盟              大統染   大飲     新日光     
東華     正道     富邦摩台          巨庭              本盟     宏亞                
大東     同開     富邦發達          亞德客-KY          銘旺科   達新                
立益              富邦金融          大同              健和興   地球                
佳和              元大MSCI台灣          麗正              旭隼     恆大                
昶和              永豐臺灣加權          國巨              元晶     怡華                
三洋紡            富邦日本          茂矽              遠雄來   昶和                
本盟              國泰日經225          環科              統領     大統染              
瑞利              元大歐洲50          奇力新            威宏-KY  錩泰                
樂士              元大日經225          大毅              泰昇-KY  程泰                
正峰新            元大美債20正2          強茂                       氣立                
億泰              元大美債20反1          華新科                     台硝                
毛寶              國泰20年美債反1          星通                       永記                
燁興              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     日勝化              
中鴻              富邦歐洲          台端                       展宇                
聚亨              FH彭博高收益債          創意                       華廣                
千興              FH彭博新興債          揚明光                     士紙                
威致              FH富時不動產          辛耘                       高興昌              
華豐              元大台灣高息低波          鈞寶                       東明-KY             
首利              群益道瓊美國地產          淳安                       鑫永銓              
麗正              富邦臺灣優質高息          達方                       宏旭-KY             
東訊              FH富時高息低波          華園                       海悅                
華泰              新光內需收益          杜康-DR                    智寶                
錸德              宏洲              陽光能源-DR                   隴華                
倫飛              嘉裕                                         鼎元                
威盛              東華                                         銘旺科              
國碩              大東                                         翔耀                
銘旺科            立益                                         奇力新              
統懋              大宇                                         大毅                
翔耀              佳和                                         禾伸堂              
太空梭            台富                                         揚明光              
麗臺              昶和                                         泰鼎-KY             
華映              三洋紡                                       虹堡                
吉祥全            本盟                                         迎廣                
憶聲              瑞利                                         鈞寶                
科風              樂士                                         關貿                
和鑫              廣隆                                         悅城                
力特              正峰新                                       達方                
喬鼎              豐祥-KY                                      富鼎                
正達              億泰                                         愛山林              
晟鈦              毛寶                                         皇昌                
同泰              臺鹽                                         潤弘                
新世紀            材料-KY                                      遠雄來              
誠創              燁興                                         夏都                
嘉威              中鴻                                         欣欣                
力銘              聚亨                                         統領                
亞太電            千興                                         客思達-KY            
達能              威致                                         阿瘦                
科納-KY           豐達科                                       康師傅-DR            
清惠              華豐                                         杜康-DR             
慧友              首利                                         同方友友-DR            
勁永              麗正                                         晨訊科-DR            
捷泰              東訊                                         友佳-DR             
互億              華泰                                         一零四              
天瀚              錸德                                         欣巴巴              
迅杰              倫飛                                         欣天然              
華上              佳能                                         新海                
光麗-KY           威盛                                         秋雨                
元晶              映泰                                         欣高                
華冠              國碩                                         茂順                
裕豐              銘旺科                                       台數科              
寶徠              統懋                                         南六                
皇普              翔耀                                         基勝-KY             
日勝生            太空梭                                       波力-KY             
台船              麗臺                                         泰昇-KY             
六福              華映                                         政伸                
台南-KY           吉祥全                                       吉源-KY             
康師傅-DR          大立光                                       鼎炫-KY             
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           零壹                                                             
耀傑-DR           威健                                                             
同方友友-DR          科風                                                             
晨訊科-DR          和鑫                                                             
友佳-DR           力特                                                             
陽光能源-DR          喬鼎                                                             
精熙-DR           華晶科                                                           
中福              正達                                                             
雷虎              晟鈦                                                             
中視              同泰                                                             
秋雨              新日興                                                           
慶豐富            新世紀                                                           
新利虹            華擎                                                             
國光生            誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  事欣科                                                           
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  祥碩                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  皇普                                                             
                  宏普                                                             
                  日勝生                                                           
                  工信                                                             
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  華南金                                                           
                  合庫金                                                           
                  客思達-KY                                                         
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  巨大                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  康友-KY                                                          
                  東哥遊艇
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