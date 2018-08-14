亞泥下半年續成長 全年獲利有機會創高

受惠環保政策、錯峰生產持續，在產業秩序健康下，水泥廠獲利表現看俏，法人看好亞泥 (1102-TW) 第 2 季毛利率將持續上揚，上看 2 成，加上業外轉投資挹注，單季獲利有機會挑戰 1 元，下半年進入旺季，價格漲勢將再起，推升業績表現，今年獲利可望拚出新高；外資已連 9 天大買超，今 (14) 日股上攀 2014 年 8 月來高點。

亞泥第 2 季營收 224.36 億元，季增 35.37%，年增 41.74%，由於第 2 季淡季價格維持高檔，加上出貨成長，法人預估單季毛利率上看 2 成以上，推升獲利表現。

法人指出，下半年價格隨著旺季到來將重啟漲勢，第 3 季華中地區水泥價格維持旺季水準，對營運展望維持樂觀，第 4 季旺季可期，法人預估，亞泥全年獲利有機會超過百億元，力拚倍增成長，創歷史新高。

亞泥在業績支撐下吸引外資買盤，統計已連續買超 9 天，合計買超 29610 張，投信更是連續買超達 19 天，合計買超 26861 張，今日股價漲勢持續，盤中拉升至 43.26 元，創近 4 年波段高點，盤中漲幅 2.61%。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：亞泥元富 82 購 01 (084557-TW)、亞泥元富 82 購 02 (084558-TW)、亞泥麥證 7C 購 01 (080619-TW) 等。