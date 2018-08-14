像Netflix做電視一樣做交易？瑞銀正在做嘗試

做投資，選資產，可能很快就會像在奈飛（Netflix）上挑一部電影一樣簡單。

瑞銀（UBS）近日確認，他們正在開展應用推薦算法方面的早期嘗試，希望未來用這種技術向其資管部門和對沖基金客戶推薦金融交易。

瑞銀的算法嘗試融入客戶的歷史交易行為，並與瑞銀試圖出售的現有金融產品相匹配。這種算法目前正在瑞銀的企業債交易業務中試用，但也希望將其推廣到其他資產類別。

這類似於美食家或者音樂節目主持人推薦美食或者歌曲一樣，銀行的客戶們也會經常傾聽來自專業人員的投資建議。瑞銀希望這個過程能加入更多高科技的因素，用客戶的過往交易行為來判斷他們可能對哪些特定的交易感興趣。

算法被視為奈飛最有價值的資產之一。他們的影音體驗是由一系列排名算法（Ranking Algorithm）組成，每種算法都針對不同的目的進行優化。比如主頁上的 Top Picks 排名會根據個性化的影音排名做出推薦，而 Trending Now 包含了最近的流行趨勢。

「想象一下，當你看電視的時候需要一個一個地更換頻道去找自己喜歡的節目，而現在，它不僅知道你的需求，還能給你展示出來，這樣你就能很容易地找到自己想要的東西。」英國金融時報援引瑞銀外匯、利率和企業債策略發展實驗室負責人 Giuseppe Nuti 的話稱。

「這正是我們嘗試為客戶所做的事：向他們展示一系列有可能符合他們需求的選項，推薦一些有趣的交易。」

那麼，算法推薦交易真的有市場嗎？

對此，Fintech 公司 Arkera 聯席首席執行官 Vinit Sahni 給出的答案不僅是肯定的，而且還令人振奮：「算法交易科技正變得越來越有需求。」

Vinit Sahni 表示：「它向投資者推薦那些真正有利於他們的交易，這和奈飛的做法一模一樣。這種方法更加智能化。」

算法推薦交易目前正處於起步階段，其面臨很多挑戰，比如找到足夠多的數據加入推薦引擎，使其產生可靠的結果。儘管歷史交易記錄有助於算法推薦，但投資行為並不是一件及其規律的事，有時投資者可能因為某些特殊的原因而開展一些交易。

這當然不是瑞銀第一次在交易行為中結合高科技。去年，瑞銀推出了一款機器人顧問，利用算法來幫助客戶建立和管理投資組合，從而很少或根本不需要人際互動。今年 7 月，瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 在香港和新加坡推出了類似的數字諮詢平台。

去年年底，彭博社報導稱，瑞銀正在擴大人工智慧（AI）領域的員工隊伍，包括數據科學家、架構師和商業分析師。隨著越來越多的科技公司進軍金融服務行業，此舉有助於幫助銀行保持競爭力。

隨著銀行逐步深入開展自動化和數字化方面的努力，銀行需要的員工數量在減少。瑞銀首席執行官 Sergio Ermotti 曾表示，未來十年該行員工規模可能會減少 30%，部分原因是裁員。