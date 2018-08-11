美股盤中─國際政局擔憂 土耳其里拉重挫 道瓊大跌逾240點

在國際政局擔憂衝擊下，美國股市週五中場下挫，道瓊一度大跌逾 240 點。土耳其里拉兌美元下跌至記錄低點。

銀行股跌勢領先，美國銀行，高盛，摩根士丹利與摩根大通銀行均下跌逾 1%。科技股亦下跌，臉書與亞馬遜股價均走低。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數下跌 183.82 點或 0.72% 至 25325.41。

Nasdaq 指數下跌 36.79 點或 0.46% 至 7855.34。

S&P 500 指數下跌 15.99 點或 0.56% 至 2837.70。

分析師說，這是市場典型的直覺式反應，股市下跌，黃金與債券則有買盤。土耳其貨幣問題並非新聞，只是情況加重。但全球央行可能採取行動，阻止情況惡化。

川普總統要求將土耳其的金屬關稅加倍，土耳其里拉因而大跌了 20%。

土耳其總統 Erdogan 要求民眾將枕頭下的美元，歐元與黃金轉換成里拉，並指出這是 "全國奮鬥的時刻。" 該談話傳出後，川普因而有所回應。

土耳其股市週五亦下跌。土耳其代表團自華盛頓返回後，對拘捕美國牧師 Andrew Brunson 一事，並無進展。Brunson 係於 2016 年在土耳其遭到拘禁。土耳其當局指控他於該年稍早，支持一場失敗的政變。

川普則於上個月威脅，若 Brunson 未獲釋放，將對土耳其進行大規模制裁。

分析師說，土耳其里拉重挫，理由不一，主要是央行拒絕升息，以及近來美國實施制裁。貨幣貶值會引發通貨膨脹，且償還以外幣計價的債務也更為昂貴。

美國與中國陷入貿易戰，引發了國際政治擔憂。本週，兩國政府均宣布，將對方 160 億美元的商品提高關稅。

美國今日公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%。核心 CPI 上升 2.4%，創 2008 年 9 月以來高點。