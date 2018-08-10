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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          矽瑪              謚源     寶利徠              
穆拉德   寬魚國際 富邦美債20年          振維              東林     進階                
南璋     太普高   元大美債7-10          牧德              欣厚-KY  強生                
勝昱              富邦中國政策債          光頡              友銓     其祥-KY             
精確              元大美債1-3          華容              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          天揚              三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          青雲              雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          霖宏              力泰     冠好                
天宇              群益15年IG科技債          建達              理銘     萬國通              
新零售            群益10年IG金融債          艾華              亞都     新昕纖              
力新              國泰5Y+新興債          松崗              東凌-KY  光明                
恩得利            國泰1-5Y高收債          沛亨              明揚     興采                
李洲              富邦全球投等債          蜜望實            綠河-KY  新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債          隆中              欣泰     宏佳騰              
遠昇              國泰中國政金債5+          鼎創達                     世德                
及成              合世              全銓                       泰茂                
和進              易威                                         宏易                
耀勝              穆拉德                                       至興                
倚強              環泰                                         長佳                
錦明              南璋                                         大恭                
鑫創              勝昱                                         永純                
廣寰科            精確                                         致振                
點晶              宏易                                         威潤                
建舜電            唐鋒                                         創威                
泰谷              前鼎                                         唐榮                
典範              榮群                                         晉椿                
長天              天宇                                         世豐                
哲固              新零售                                       久陽                
益通              力新                                         強新                
振維              恩得利                                       松和                
鴻翊              李洲                                         尼克森              
迎輝              凱柏實業                                     力新                
欣厚-KY           遠昇                                         坤悅                
兆遠              及成                                         恩得利              
系統電            和進                                         謚源                
世紀              耀勝                                         李洲                
華容              倚強                                         耀勝                
建榮              錦明                                         倚強                
立衛              鑫創                                         台嘉碩              
天揚              東碩                                         至寶電              
鈺創              廣寰科                                       宇環                
佳總              點晶                                         點晶                
合正              建舜電                                       杭特                
寶聯通            泰谷                                         幸康                
凱鈺              典範                                         尚立                
德宏              長天                                         迎輝                
合邦              哲固                                         先益                
萬旭              益通                                         重鳥鵬              
驊宏資            崧騰                                         東林                
久正              振維                                         光頡                
上揚              鴻翊                                         新鉅科              
全譜              迎輝                                         廣穎                
易通展            同致                                         晶達                
安鈦克            東林                                         杰力                
元隆              欣厚-KY                                      合正                
沛亨              兆遠                                         金利                
九暘              系統電                                       凱鈺                
凱碩              世紀                                         彩富                
全達              華容                                         合邦                
奧斯特            建榮                                         亞元                
保銳              立衛                                         久威                
越峰              天揚                                         業強                
英格爾            鈺創                                         九豪                
鑫龍騰            佳總                                         訊達                
士開              合正                                         撼訊                
昇益              寶聯通                                       亞銳士              
志嘉              凱鈺                                         信昌電              
富裔              德宏                                         雷科                
正德              彩富                                         慶生                
燦星旅            合邦                                         上揚                
富驛-KY           信音                                         全譜                
劍湖山            萬旭                                         易通展              
德記              驊宏資                                       迅德                
泰偉              久正                                         大中                
華義              亞銳士                                       倉和                
昇華              上揚                                         蜜望實              
得利影            全譜                                         星雲                
鼎創達            勝麗                                         森田                
花王              易通展                                       鑫龍騰              
邦泰              安鈦克                                       三圓                
                  元隆                                         昇益                
                  沛亨                                         雙喜                
                  九暘                                         力泰                
                  凱碩                                         理銘                
                  全達                                         惠普                
                  奧斯特                                       中連貨              
                  保銳                                         安心                
                  越峰                                         燦星旅              
                  英格爾                                       雅茗-KY             
                  鑫龍騰                                       易飛網              
                  士開                                         亞都                
                  昇益                                         滿心                
                  永信建                                       東凌-KY             
                  志嘉                                         紅馬-KY             
                  富裔                                         德記                
                  正德                                         大展證              
                  燦星旅                                       誠品生活            
                  富驛-KY                                      得利影              
                  高野                                         時報                
                  劍湖山                                       琉園                
                  德記                                         旭然                
                  關中                                         捷必勝-KY            
                  泰偉                                         明揚                
                  華義                                         旭源                
                  昇華                                         紅木-KY             
                  得利影                                       鉅邁                
                  時報                                         綠河-KY             
                  耀億                                         霹靂                
                  鼎創達                                       花王                
                  花王                                         欣雄                
                  光隆                                         欣泰                
                  大田                                         大汽電              
                  邦泰
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