高鐵參加美食展販售限量便當 上半年EPS1.17元 法人估Q3業績續攀升

「2018 台灣美食展」於今 (10) 日至 13 日登場，台灣高鐵 (2633) 今年第四度參展，展出期間推出展場限定、每個 70 元超值優惠高鐵便當，還有高鐵便當＋高鐵造型水超值優惠組合價 90 元，而預定 9 月啟用的高鐵便當新包裝同步曝光。而台灣高鐵日前搭乘人數已突破 5 億人；今年上半年每股盈餘 1.17 元，隨著暑假旅遊旺季，法人預期第三季營收可望持續攀升。台灣高鐵上半年累計營收 223.66 億元，毛利率 45.52%，營益率 42.95%，稅後盈餘 65.56 億元，年增率 125.15%，每股盈餘(EPS)1.17 元。



此次台灣高鐵配合「2018 台灣美食展」舉辦，特別於展場販售三款口味包括「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥蔬食（素食）」，高鐵便當均由高雄空廚製作， 台灣高鐵表示，展出期間每日下午 13 時到 16 時，每個整點還將舉辦商務車廂餐點試吃活動。



此外，為滿足 9 月各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵於 9 月 7 日至 9 月 16 日間，規劃「大學生開學返校 5 折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的 5 折、7 折或 85 折車次外，上述期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，共增加 20 班次停靠各站列車，適用大學生標準車廂對號座 5 折優惠，預計明 (11) 日凌晨零時起陸續開放購票。